Beþiktaþ'ta 100 milyon TL'lik geri dönüþ!

ATINÇ: 5 MÝLYON EURO

5 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'e gönderilen Atýnç Nukan, sezon baþýnda takýma döndü. Bu transfer hem UEFA kritelerine uymak hem de altyapý kontenjanýný doldurmak adýna Beþiktaþ'a fayda saðladý. Bir yýllýðýna kiralan Atýnç için bir bedel ödenmediði gibi oyuncunun maaþýnýn bir kýsmý da Leipzig'e yýkýldý.

ERSAN: 7 MÝLYON EURO

Hebei China Fortune'a giderken Beþiktaþ'a 7 milyon Euro kazandýran Ersan Adem Gülüm için kiralama bedeli ödenmeyecek. 3 milyon Euro'luk maaþýnýn 1 milyon Euro'luk kýsmýný Beþiktaþ'tan alacak olan Ersan, kalan bölümü için yapýlan uzun pazarlýklar sonrasý Çin kulübüyle anlaþmaya vardý.

BA: 13 MÝLYON EURO

Beþiktaþ'ta Ersan Adem Gülüm'den sonra gözler Senegalli forvete çevrildi. 13 milyon Euro'ya Shanghai Shenhua'ya satýlan Demba Ba, geri dönüþ için Beþiktaþ yönetimini büyük ölçüde ikna etti. Kiralama bedeli olmayan golcü futbolcunun maaþ sorunu da diðer iki oyuncu gibi paylaþým yoluyla çözülecek.

ERSAN ALTI AY KARTAL

Beþiktaþ, Çin'in Hebei China Fortune ekibinde forma giyen eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ü kiralamak için görüþmelere baþlandýðýný duyurdu. Beþiktaþ Futbol Yatýrýmlarý Sanayi ve Ticaret AÞ'den Kamuyu Aydýnlatma Platformuna yapýlan açýklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda görüþmelere baþlanmýþtýr" denildi. Anlaþma þimdilik 6 ay olacak.

Sabah