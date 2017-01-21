Beşiktaş yönetimi Aras Özbiliz ve Rhodolfo'yu gözden çıkardı

Beşiktaş'ın transfer konusunda hedefindeki tüm isimler yabancı. TFF’nin Süper Lig takımlarına getirdiği 14 yabancı kuralı çerçevesinde bu kotayı Mitrovic’le doldurduğu için elinden yerli olmayan 2 ismi göndermeyi planlıyor.

UEFA’yla Finansal Fair-Play Kuralları çerçevesinde yaptığı anlaşma çerçevesinde kulübün gelir-gider bütçelerini dengede tutması gereken yönetim, bu konuda ilk adımı Kerim Frei’yı Birmingham City’ye göndererek yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun satışından 2 milyon 250 bin Euro’luk (9.1 milyon TL) gelir elde eden yönetim, ek olarak oyuncunun ikinci yarıya ait 550 bin Euro’luk (2.2 milyon TL) maaşını ödemekten de kurtuldu.



Bu gelişmelerin ardından futbolcularının maaş bütçesi 34 milyon Euro’ya (142 milyon TL) geriledi. Siyah-Beyazlılar, toplamda 64 milyon Euro’yu (260 milyon TL) bulan kulüp giderlerini 2 oyuncusunu satarak istediği seviyeye indirip transferleri sonrasında yapmayı hedefliyor.

Türkiye asıllı olmasına rağmen Ermenistan Milli Takımı’nda forma giymesi sebebiyle takımda yabancı futbolcu konumunda bulunan Aras Özbiliz’in, gönderilecek isimler arasında ilk sırada yer alıyor. İkinci futbolcunun ise Luiz Rhodolfo olduğu belirtildi. Yönetimin, bu 2 futbolcunun menajerlerine en geç gelecek haftaya kadar kulüp bulunmasını istediği ifade edildi.