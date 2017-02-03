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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda 5 futbolcusuna şans vermedi

Siyah beyazlı kulübün, UEFA'ya bildirdiği kadroda Aras Özbiliz, Demba Ba, Rhodolfo, Ersan ve Veli Kavlak yer almadı.

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Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda Aras Özbiliz, Demba Ba, Rhodolfo, Ersan ve Veli Kavlak yer almadı. Beşiktaş'ın yeni transferinden Babel ile Mitrovic kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu da UEFA'ya bildirilen kadroya girdi.

İşte siyah-beyazlı kulübün UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadro:

1 Fabricio Ramirez
2 Matej Mitrovic
3 Adriano Correia
6 Dusko Tosic
7 Ricardo Quaresma
9 Vincent Aboubakar
13 Atiba Hutchinson
15 Oğuzhan Özyakup
17 Ömer Şişmanoğlu
18 Tolgay Arslan
20 Necip Uysal
23 Cenk Tosun
29 Tolga Zengin
30 Marcelo Guedes
32 Andreas Beck
33 Atınç Nukan
49 Ryan Babel
77 Gökhan Gönül
80 Gökhan İnler
88 Caner Erkin
94 Anderson Talisca
97 Utku Yuvakuran

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