Beşiktaş'ta 9 futbolcuya yol göründü
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetimi 9 futbolcuya kendinize kulüp bulun dedi.
Sezon sonunda kadrosunda ciddi bir revizasyona gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve ekibi, kadroda birçok isim ile yollarını ayıracak. Öncelikli olarak oyuncu satışından gelir elde etmeyi planlayan Orman'ın hedeflerini de belirledi.
Lens
Beşiktaş'ın bonservisini satın aldığı Hollandalı futbolcunun, yıldızı bir türlü Beşiktaş taraftarıyla barışmadı. Beşiktaş'ta yakaladığı şansları da iyi değerlendiremeyen Lens için sezon sonu opsiyonları arasında Çin ve Katar da yer alıyor.
Değerini bulursa Negredo
Beşiktaş'ta performansıyla hayal kırıklığı yaratan İspanyol futbolcu, değerini bulması durumunda sezon sonu vedalaşılacak isimler arasında gösteriliyor. Negredo için ara transfer döneminde de bazı İspanyol takımları devredeydi.
Vagner Love
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan büyük umutlar ile transfer ettiği ancak siyah-beyazlı forma altında hayal kırıklığı yaratan Vagner Love'un sezon sonunda Brezilya Ligi'ne transferi bekleniyor.
Hayal kırıklığı Oğuzhan
Beşiktaş'ın yeni sözleşme yaptığını Oğuzhan için transfer stratejisi hazırlanıyor. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'dan sonraki en büyük satış potansiyelleri arasında gösterilen Oğuzhan için 25 milyon euroluk bonservis bedeli belirlendi.
Boyko
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Boyko'nun sezon sonunda da Ukrayna'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Adriano'dan gelir elde edilebilir
Beşikta'ın vedalaşması ve yaşına rağmen satış potansiyeli bulunan isimlerden biri de Adriano. Sezon sonunda Çin'e transferi beklenen Adriano'dan Beşiktaş, 5 milyon euroluk bir gelir bekliyor.
Tosic yuvadan uçabilir
Şenol Güneş'in takımdaki yıldızlarından biri olan Tosic için İspanya, İngiltere ve Almanya'dan ciddi teklifler vardı ancak Sırp, oyuncu değerini bulmadığı için satılmadı. Sezon sonunda 7 milyon euroya yaklşan bir teklif, Tosic'in yuvadan uçmasına yol açabilir.
Quaresma ya Çin'e ya Katar'a
Sezon sonunda Beşiktaş'a veda etmesine kesin gözüyle bakılan Quaresma'nın Çin ya da Katar Ligi'nde transferi bekleniyor. Beşiktaş, Quaresma'da 7 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli bekliyor.
Mustafa Pektemek
Beşiktaş'ın sezon sonunda vedalaşacağı isimlerden biri de Mustafa Pektemek. Süper Lig'den birçok takımın talip olduğunu Pektemek için son sözü Güneş söyleyecek.
(Sporx)
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