Beşiktaş'ta 9 futbolcuya yol göründü

Sezon sonunda kadrosunda ciddi bir revizasyona gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve ekibi, kadroda birçok isim ile yollarını ayıracak. Öncelikli olarak oyuncu satışından gelir elde etmeyi planlayan Orman'ın hedeflerini de belirledi.

Lens

Beşiktaş'ın bonservisini satın aldığı Hollandalı futbolcunun, yıldızı bir türlü Beşiktaş taraftarıyla barışmadı. Beşiktaş'ta yakaladığı şansları da iyi değerlendiremeyen Lens için sezon sonu opsiyonları arasında Çin ve Katar da yer alıyor.