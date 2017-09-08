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Beşiktaş'ta Adriano Correia sağ dizinden sakatlandı

Beşiktaş’ta Kardemir Karabükspor maçı öncesi Adriano Correia, sağ dizinden sakatlandı.

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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adriano, sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedbir amaçlı olarak akşam gerçekleştirilen idmana katılmadı. Tecrübeli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Brezilyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftasındaki Antalyaspor maçında da forma giyememişti.

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