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Beşiktaş'ta Alexander Miloseviç'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Alexander Miloseviç'in sözleşmesini feshetti.

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Beşiktaş, Ocak 2015'te renklerine kattığı ancak daha sonra Çaykur Rizespor'a kiraladığı Alexander Milosevic ile yolları ayırdı.

Beşiktaş Kulübü, Sırp asıllı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. 

Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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