Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Alvaro Negredo da sakatlandı.

Başakşehir'e karşı 90 dakika sahada kalan Negredo'nun elmacık kemiğinde kırık olabileceği açıklandı.

Beşiktaş maçın ardından Negredo'nun sağlık durumuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı o açıklama...

''M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe alan futbolcumuz Alvaro Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi'ne götürülmüştür.''