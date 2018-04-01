Beşiktaş'ta aranan oyuncu Ricardo Quaresma

Beşiktaş Talisca'nın attığı golle sahadan 3 puanla ayrılırken, siyah beyazlıların organize atakların yanı sıra çok alışılan kenar ortalarından mahrum bir oyun sergilemesi dikkat çekti.

ARANAN OYUNCU RİCARDO QUARESMA

Beşiktaş'ın organize atak yapamadığı ve kenar ortaları beklediği anlarda gözler Ricardo Quaresma'yı aradı. Geçen sezonun büyük bölümünde ve bu sezonun genelinde bol paslaşmalı oyundan ziyade kenar ortalarına dayalı bir oyun sistemini benimseyen Siyah Beyazlıların, Quaresma'nın yokluğunda ceza sahasına top göndermekte zorlandığı net bir şekilde ortada.

Fenerbahçe maçından sonra 5 maç ceza alan Quaresma'nın yokluğunda yerine görev alan Jeremain Lens orta yapma konusunda Portekizli yıldızın yanına bile yaklaşamadı. Maç başına en az 10 kenar ortası bulunan Quaresma, zaman zaman bu konuda eleştirilse de, yerine görev yapan Lens'in performansı kendisini aranır hale getirdi. Quaresma'nın oynadığı maçlarda Beşiktaş'n sağ kanadından maç başına en az 4 isabetli orta gelirken, Lens'in bu oranı 1 isabetli ortaya bile çıkartamaması Portekizli oyuncunun önemini ifade eden rakamlar olarak göze çarpıyor. Quaresma'nın oynamadığı Trabzonspor maçı 2-0, Gençlerbirliği maçı 1-0 kazanılsa bile Trabzonspor maçı 70. dakikadan sonra Negredo ve Babel'in şahsi gayretleri ile, Gençlerbirliği maçı da yine Talisca'nın golü ile kazanıldı ve bu maçlarda Beşiktaş, pozisyona girmekte büyük sıkıntılar çekti. Sezonun en kötü maçlarından birinin oynandığı Medipol Başakşehir maçı ise 1-0 kaybedildi.

Quaresma'nın bu sezon 3 gol 6 asisti bulunurken, Lens'in 1 gol sıfır asistlik bir performansı var.

GÖZTEPE MAÇINDA ORTA SAHA NECİP VE MEDEL'E EMANET

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerken oldukça zorlanmasının yanı sıra orta sahada oynayan 3 oyuncusunu da kaybetti.

Tolgay Arslan, Atiba ve Oğuzhan dün akşam gördükleri 4. sarı kartlarla önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü. Orta sahada sürekli oynayan 3 oyuncunun birden cezalı duruma düşmesi ilk kez yaşanan bir durum oldu. Bu durum akıllara hemen Göztepe maçında kim oynayacak sorusunu getiriyor. Kadroya bakıldığında ilk olarak Necip'in oynaması kesin gibi. Necip'in yanında oynayacak diğer ismin ise bu sezon Şenol Güneş'in jokeri olan Gary Medel'in olması bekleniyor.