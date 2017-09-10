Beşiktaş'ta artık sıra Porto'ya geldi!
Karabük'ü zor da olsa mağlup edip rahat bir nefes alan Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Siyah-Beyazlılar, çarşamba günü Portekiz'de oynanacak Porto maçının hazırlıklarına bugün ara vermeden başlayacak, planlar İstanbul'a en az 1 puanla dönmek üzerine kurulu.
Beşiktaş'ta gözler artık Avrupa'ya çevrildi. Süper Lig'de zor da olsa Karabük deplasmanından 3 puanla ayrılan Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi için geri sayıma geçti. Çarşamba günü Portekiz'de Porto ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta, kritik mücadelenin hazırlıkları bugün ara vermeden başlayacak.
Teknik direktör Şenol Güneş'in dünkü kadroya göre takımda bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi. Kara Kartal'da son taktik prova, salı günü maçın oynanacağı statta gerçekleşecek. Tecrübeli hoca da Porto karşılaşmasına yönelik son analizlerini öğrencilerine burada aktaracak.
Kadroda rotasyon devam edecek
Siyah-Beyazlı ekip Porto deplasmanından en az 1 puanla dönmeyi hedefliyor. Şenol hoca, grupta yapılacak iyi bir başlangıcın ilerleyen haftalarda Beşiktaş'ı avantajlı konuma getireceğine inanıyor. Tecrübeli teknik adam, iki kulvarda da yola zirvede devam edebilmek için kadro rotasyonuna hemen hemen her maçta devam etmeyi düşünüyor.
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