Beşiktaş'ta Boatright 2-3 hafta parkelerden uzak kalacak
Beşiktaş Sompo Japan'ın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile yaptığı maçta sakatlık geçiren ABD'li oyuncu Ryan Boatright'ın 2-3 hafta parkelerden uzak kalacak.
Beşiktaş Sompo Japan'ın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile yaptığı maçta sakatlık geçiren ABD'li oyuncu Ryan Boatright'ın 2-3 hafta parkelerden uzak kalacak.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan Boatright'ın 2-3 hafta sonra parkelere dönebileceği bildirildi.
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