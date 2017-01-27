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Şenol Güneş Demba Ba transferine onay vermedi

Beşiktaş'ta Demba Ba'nın takıma geri dönecek olması taraftarları heyecanlandırdı ancak Teknik Direktör Şenol Güneş, 'Bana oynayan forvet lazım' diyerek rest çekti.

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Beşiktaş’ta Demba Ba'nın geri dönüş hazırlıklarına başlaması taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, kulüp içerisinde karışıklıklara neden oldu.
 
Başkan Fikret Orman'ın “Ba'nın sağlık durumu iyiyse alalım” diye talimat vermesinin ardından bazı yöneticilerin bu duruma karşı çıktığı öğrenildi. Mart ayına kadar futbol oynaması zor gözüken Senegalli forvetin takıma fazla katkı yapmayacağı düşünülüyor.
 
Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş'in Demba Ba'dan yararlanamayacağını belirttiği öğrenildi. Güneş, şampiyonluk yarışında ve Avrupa Ligi'nde başarılı olabilmek için hemen oynayacak bir forvet transferinin yapılmasını istiyor. Tecrübeli teknik adam bu nedenle Ba'nın transfer edilmesine sıcak bakmıyor. Senegalli golcü, pazartesi Türkiye'ye gelecek ve İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. 
 
Açık Mert Korkusuz

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