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Beşiktaş'ta Eduard Sobol harekâtı

Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi öncesi stoper dışında sol bek için de girişimlere başladı.

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Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi öncesi stoper dışında sol bek için de girişimlere başladı. Tosic’in stoperde görev yapması nedeniyle bu mevkide sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı yönetim, Zorya Luhansk takımında forma giyen Eduard Sobol’u listeye aldı.
 
Bonservisi Shakhtar Donetsk’de olan 21 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen yönetim, şimdiden görüşmelere başladı. Bonservisi Shakhtar Donetsk’te olan bu oyuncunun kiralanması için temaslarına devam eden Beşiktaş, Sobol’u kadrosuna katarak sezon sonuna kadar sol bek pozisyonunda sorun yaşamak istemiyor.
 
(Milliyet)

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