Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Cenk Tosun sakatlandı.
 
Karşılaşmanın 13. dakikasında golünü atan ve takımını 1-0 öne geçiren Cenk Tosun, golden sonra belinden bir sakatlık yaşadı. Cenk, mücadeleye devam etmeye çalışsa da, milli futbolcu 36. dakikada kenara değişiklik işareti yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu dakikada Cenk Tosun'u oyundan alırken, maça Tolgay Arslan dahil oldu.
 
Bu arada Cenk Tosun, Aytemiz Alanyaspor'a attığı golle Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye çıkardı. Beşiktaş, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kayserispor ile, ardından hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye konulu Astana toplantısı başladı

Suriye konulu Astana toplantısı başladı

Saddam'ın köşkü çatışmalarda harabeye döndü

Saddam'ın köşkü çatışmalarda harabeye döndü

Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA