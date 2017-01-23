Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Cenk Tosun sakatlandı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında golünü atan ve takımını 1-0 öne geçiren Cenk Tosun, golden sonra belinden bir sakatlık yaşadı. Cenk, mücadeleye devam etmeye çalışsa da, milli futbolcu 36. dakikada kenara değişiklik işareti yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu dakikada Cenk Tosun'u oyundan alırken, maça Tolgay Arslan dahil oldu.

Bu arada Cenk Tosun, Aytemiz Alanyaspor'a attığı golle Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye çıkardı. Beşiktaş, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kayserispor ile, ardından hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.