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Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Talisca ve Babel'in performansları parmak ısırtıyor

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda fırtınalar estiren ve dün deplasmanda Monaco'yu yenip 3'te 3 yapan Beşiktaş'ta şu ana dek Avrupa'da atılan 7 golün altında 3 ismin imzası var; Anderson Talisca (2 gol), Ryan Babel (2 gol) ve Cenk Tosun (3 gol).

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Bu isimlerin kaydettiği goller ve yaptıkları asistler sayesinde siyah beyazlı ekip, Avrupa'da sadece galibiyet primlerinden cebine 4.5 milyon Euro'yu koymuş durumda...

Aynı yıldızların Süper Lig'de attıkları gollere bakıldığı zaman Babel'in Karabük ağlarını sarsıp siyah beyazlılara 1-0'lık galibiyeti getirerek 670 bin Dolar galibiyet primi sağladığı görülüyor.

Yine Babel ile Talisca'nın gol attığı Kasımpaşa karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Kartal, buradan da 335 bin Dolar elde etti.

Ayrıca Talisca'nın, 1 gol ve 1 asist ürettiği 2-2 sona eren Trabzonspor karşılaşmasından bir 335 bin Dolar beraberlik primi daha geldi.

Cenk, Antalya (Bu maçta Talisca'nın da 1 asisti var) ve Konya (Bu maçta Talisca'nın da 1 golü var) filelerini sarsıp takımının iki maçtaki 2-0'lık galibiyetlerine büyük rol oynarken, ekstra 1 milyon 340 bin Dolar'lık (1 milyon 138 bin Euro) katkı sağladı.

Üç yıldızın getirdiği toplam performans primi Avrupa'da 4.5 milyon Euro, Süper Lig'de 2 milyon 680 bin Dolar (2 milyon 277 bin Euro) oldu.

Siyah beyazlı kulüpten bu sezon için toplamda 6 milyon 200 bin Euro alan üçlü, şimdiden sağladıkları 6 milyon 777 bin Euro'luk performans primi kaynağıyla kendi yıllık ücretlerini çıkarmayı başardı.

(Hürriyet)

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