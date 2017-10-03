Beşiktaş'ta Earl Clark 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Siyah-beyazlı basketbolcu Earl Clark 3 hafta parkelerden uzak kalacak.
Beşiktaş Sompo Japan'ın ABD'li oyuncusu Earl Clark'ın sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre TÜBAD Basketbol Turnuvası final maçında yaşadığı sakatlığın ardından maçı tamamlayamayan ABD'li oyuncunun 3 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.
Maçın ardından yapılan kontrollerde Clark'ın sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi.
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