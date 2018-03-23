Beşiktaş'ta Fabri krizi kapıya dayandı

Beşiktaş'ta Fabri'nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, İspanyol file bekçisinin menajeriyle yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta zaman zaman eleştiri alsa da kalesinde güven veren kaleci Fabri'nin 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunan siyah-beyazlı yönetim henüz bir sonuç alamadı.

Yaklaşık 1 haftadır İstanbul'da bulunan Fabri'nin menajeri Efraim ve avukatı Vicente Montes ile görüşen yöneticiler sözleşmenin süresi ve istenilen ücret konusunda uzlaşmaya varamadı.