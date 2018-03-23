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Beşiktaş'ta Fabri krizi kapıya dayandı

Fabri için İstanbul'a gelen Menajer Efraim, tecrübeli kaleci için 2,5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme istedi.

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Beşiktaş'ta Fabri'nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, İspanyol file bekçisinin menajeriyle yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta zaman zaman eleştiri alsa da kalesinde güven veren kaleci Fabri'nin 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunan siyah-beyazlı yönetim henüz bir sonuç alamadı. 

Yaklaşık 1 haftadır İstanbul'da bulunan Fabri'nin menajeri Efraim ve avukatı Vicente Montes ile görüşen yöneticiler sözleşmenin süresi ve istenilen ücret konusunda uzlaşmaya varamadı.

Menajer Efraim toplantılarda şunları söyledi:

"Fabri buraya bonservisi olmadan ve sizin istediğiniz şartlarda geldi. ldığı ücret bütün yabancılardan az bu konuda sizden anlayış bekliyoruz." İspanyol eldivenin menajerinin yıllık 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.

BAŞKAN ÇÖZECEK

Bu istek Beşiktaş kanadından olumlu karşılanmazken konunun başkan Fikret Orman ile yapılacak görüşmeden sonra çözüleceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın İspanyol eldivenin ücretini iyileştireceği ve orta yolun bulunacağı belirtildi.

(HT)

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