Beşiktaş'ta Fabri'nin yerine Ospina veya Jose Sa gelecek

BEŞİKTAŞ’TA yaprak dökümü sürüyor. Tosiç’i Çin’e, Mitrovic’i Club Brugge’e satan Kartal’da, son yolcu kaleci Fabricio oluyor. Uzun süredir Fulham’ın peşinde olduğu İspanyol kaleci için Siyah-Beyazlı kulüp ile yapılan pazarlıkta orta noktanın bulunduğu öğrenildi. Fabri için Fulham ilk olarak 3.5 milyon euro teklif ederken, Kartal ise 8 milyon euro talep etmişti.

BEDELSİZ OLARAK ALINMIŞTI

Sonunda her iki tarafın da biraz fedakarlık yaptığı ve 6 milyon euroda buluşulduğu öğrenildi. 2 sezon önce Deportivo’dan bedelsiz olarak transfer edilen 30 yaşındaki file bekçisi başarılı performansı sonrası bir çok kulübün dikkatini çekerken, Fabri’yi almakta en ısrarlı olan Fulham sonunda amacına ulaştı. Fabri’nin bir kaç gün içinde İngiltere’nin yolunu tutmasının beklendiği vurgulandı.

OSPİNA YA DA JOSE SA

Öte yandan Fabri’nin ayrılması durumunda Kartal’ın kale için düşündüğü ilk isim Arsenalli David Ospina. Kolombiya’lı file bekçisi için yapılan ilk görüşmelerde Beşiktaş anlaşmaya varmak üzereyken, Napoli ve Sevilla’nın devreye girmesi planları bozdu. Bu transferi 2 milyon euro civarında bitirmeyi planlayan Kartal, fiyatın yükselmesinden sonra gündemine Porto’nun kalecisi Jose Sa’yı aldı ve kulübü ile temasa geçti.