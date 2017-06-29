Beşiktaş'ta Fernando Llorente transferi için kaleci Fabri de devreye girdi

Hemen hemen her transfer döneminde adı Beşiktaş’la anılan Fernando Llorente, bu sezon da Kartal’ın önemli forvet adaylarından. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in oyun sistemine de en uygun isimlerden biri olan İspanyalı golcü için de temaslarını sıcak tutuyor.

Swansea’den ayrılacağı konuşulan 31 yaşındaki oyuncunun bir yıl daha sözleşmesi var. İngiliz ekibi, geçen sezonu 15 golle bitiren başarılı forvet için alabileceği en yüksek bonservis bedelini arıyor.

Beşiktaş yönetimi, Llorente’nin şartları hakkında menajerler aracılığıyla nabız yoklamaya devam ederken işin oyuncu kanadında ise Kartal’ın 1 numarası Fabri devrede. İspanyalı file bekçisi vatandaşıyla görüşerek hem Beşiktaş hakkında bilgi aktarıyor hem de kulübün bu konuda ne kadar ciddi olduğunu anlatıyor. Aboubakar ve Gignac’ta ilerleme olmazsa Siyah-Beyazlı yönetim bu transferde daha net adımlar atacak.

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