Beşiktaş'ta Fikret Orman, Caner ve Talisca'ya ceza kesilip kesilmeyeceğini düşünüyor

Maç sonrası soyunma odasında yaşanan sözlü tartışma sonrası diğer futbolcular araya girerek 2 futbolcuyu da sakinleştirirken, soyunma odasına gelen Şenol Güneş tüm futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.

2 futbolcuyu barıştıran deneyimli çalıştırıcı, bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmalarını ve saha içi yardımlaşmayı arttırmaları gerektiğini futbolcularına iletti.

Brezilya'da futbolcu izleyen başkan Fikret Orman da soyunma odasında yaşanan tartışma sonrası detaylı bir rapor istedi. Yaşanan olaylardan oldukça rahatsız olan başkan Fikret Orman, gelecek rapor sonrasında Caner ve Talisca'ya ceza kesilip kesilmeyeceğine karar verecek.

Üst üste gelen zorlu maçlar sonrası özellikle fizik olarak takımın ritminin bozulmasından dolayı milli arada hem fizik hem de taktik antrenmanlara ağırlık verilecek. Milli mesaide olan futbolcular da yakından takip edilerek form durumları izlenecek.