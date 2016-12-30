Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Gönderiyorlar...
Beşiktaş, sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan tecrübeli oyuncuya “Kendine kulüp bul” dedi!
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak’ın siyah-beyazlı takımla yolları ayrılmak üzere. Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle defalarca tedavi görüp bıçak altına yatan ve yaklaşık 2 senedir doğru düzgün maç oynayamayan Veli’nin sözleşmesi dondurulmuştu.
Sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden takıma dönme hakkı bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği öğre-nildi. Yönetimin, Veli’ye kendisine kulüp bulmasını söylediği belirtilirken şu ana kadar savaşçı futbolcuya bir transfer teklif gelmedi. Siyah-beyazlılarla 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Veli’nin sezonun ikinci devresini kiralık olarak bir başka takımda geçirmesi bekleniyor.
(Vatan)
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