Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Gönderiyorlar...

Beşiktaş, sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan tecrübeli oyuncuya “Kendine kulüp bul” dedi!

  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak’ın siyah-beyazlı takımla yolları ayrılmak üzere. Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle defalarca tedavi görüp bıçak altına yatan ve yaklaşık 2 senedir doğru düzgün maç oynayamayan Veli’nin sözleşmesi dondurulmuştu.
 
Sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden takıma dönme hakkı bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği öğre-nildi. Yönetimin, Veli’ye kendisine kulüp bulmasını söylediği belirtilirken şu ana kadar savaşçı futbolcuya bir transfer teklif gelmedi. Siyah-beyazlılarla 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Veli’nin sezonun ikinci devresini kiralık olarak bir başka takımda geçirmesi bekleniyor.
 
(Vatan)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan emekliye promosyon müjdesi

Başbakan Yıldırım"dan emekliye promosyon müjdesi

Milli hücumbot FAC-55

Milli hücumbot FAC-55

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA