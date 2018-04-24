Beşiktaş'ta futbolcular Galatasaray derbisini kazanırsa toplam 1 milyon liralık primin sahibi olacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferlerle, ligdeki sürpriz kayıplarla, kupadaki olaylarla, tartışmalarla, cezalarla, sakatlıklarla dolu bir sezonun bitimine doğru Beşiktaş için tünelin sonunda ışık göründü. Siyah-beyazlılar bu hafta lider Galatasaray'la karşılaşacak ve bu maçı kazandığı takdirde son 3 haftaya lider olarak girecek. Böylelikle büyük sıkıntıların yaşandığı bir sezonda Beşiktaş nihayet istediği yere yani liderliğe ulaşmış olacak.

G.SARAY DERBİSİ İÇİN EK 10 BİN LİRA

Sezonun en kritik karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim de bu maçın primini belirledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan ve yarıda kalan karşılaşma öncesi tur primi 30'ar bin lira olarak açıklanmıştı. Galatasaray maçı için ise 10'ar bin lira daha eklendi. Eğer Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray maçından zaferle ayrılırsa siyah-beyazlı futbolcular toplamda 1 milyon liralık primin sahibi olacak.

"GERGİNLİKTEN KAÇIN"

Yönetimin bu kararı futbolcular arasında da büyük sevinçle karşılandı. Galatasaray derbisi öncesi doping etkisi yapan prim kararının teknik direktör Şenol Güneş tarafından da olumlu karşılandığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman'ın sadece primle yetinmeyeceği, hafta boyunca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yönetim olarak futbolcularla daha fazla birlikte olarak takıma moral vereceği de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Fenerbahçe ile kupadaki tatil edilen karşılaşmanın ardından Galatasaray maçı öncesi suskunluk kararı alındı. Hem futbolcular, hem de yöneticilerin derbi öncesi herhangi bir şekilde gerginliğe sebep olacak açıklamalardan kaçınmaları istendi. Başkan Fikret Orman'ın, bu sezon yaşanan gerginliklerin ardından takımın her defasında olumsuz etkilenmesi sebebiyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.

(Türkiye)