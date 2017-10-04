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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda olan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Pepe, Dusko Tosic, Matej Mitrovic, Gary Medel, Ryan Babel ve Orkan Çınar katılmadı.
 
Kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idman, minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
 
Antrenmana, kulübün 21 yaş altı takımından Şiyar Kepir, Mustafa Apardı, Alpay Çelebi, Muhammed Öztürk ve Ersin Destanoğlu da katıldı.
 
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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