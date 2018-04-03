Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Fabri ve Gökhan Töre antrenmana katılmadı

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı neşeli geçti.

Hafif sakatlığı nedeniyle haftanın ilk antrenmanına katılmayan Gökhan Gönül, bugünkü çalışmada da yer almadı. Eşinin doğumu nedeniyle izin alan ve ülkesi İspanya'ya giden kaleci Fabricio Agosto Ramirez de idmana katılmadı. Kademeli olarak oynaması planlanan Gökhan Töre de günü dinlenerek geçirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda ilk bölümde kuvvet çalışması yapan siyah-beyazlılar, daha sonra iki bölüm halinde idmanı sürdürdü. Bir grup şut çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular pas uygulamaları üzerinde durdu.

Antrenmanın son bölümünde yeşil, turuncu, kırmızı ve siyah takım olmak üzere Beşiktaşlı oyuncular, iki ayrı sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maçta siyah, kırmızı ve yeşil takıma üstünlük sağlayan turuncu ekipteki Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Pepe, Mustafa Pektemek, Vagner Love ve Caner Erkin, basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da bir süre izledi.

Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.