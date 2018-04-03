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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Fabri ve Gökhan Töre antrenmana katılmadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile 7 Nisan Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı neşeli  geçti.

Hafif sakatlığı nedeniyle haftanın ilk antrenmanına katılmayan Gökhan  Gönül, bugünkü çalışmada da yer almadı. Eşinin doğumu nedeniyle izin alan ve  ülkesi İspanya'ya giden kaleci Fabricio Agosto Ramirez de idmana katılmadı.  Kademeli olarak oynaması planlanan Gökhan Töre de günü dinlenerek geçirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda ilk bölümde  kuvvet çalışması yapan siyah-beyazlılar, daha sonra iki bölüm halinde idmanı  sürdürdü. Bir grup şut çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular pas  uygulamaları üzerinde durdu.

Antrenmanın son bölümünde yeşil, turuncu, kırmızı ve siyah takım olmak  üzere Beşiktaşlı oyuncular, iki ayrı sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maçta  siyah, kırmızı ve yeşil takıma üstünlük sağlayan turuncu ekipteki  Tolga Zengin,  Tolgay Arslan, Pepe, Mustafa Pektemek, Vagner Love ve Caner Erkin, basın  mensuplarına galibiyet pozu verdi.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret  Orman da bir süre izledi.

Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı  çalışmayla devam edecek.

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