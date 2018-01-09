Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci
Tecrübeli oyuncunun, Almanya’daki bireysel hazırlıklarını tamamlayıp cumartesi günü İstanbul’a geleceği bildirildi.
Siyah-Beyazlılar’ın sezon başındaki kampında sağ dizinden sakatlanan Gökhan Töre, Almanya’ya gidip operasyon geçirmişti. Uzun süredir takımdan ayrı bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, problemini atlattı.
Tecrübeli oyuncunun, Almanya’daki bireysel hazırlıklarını tamamlayıp cumartesi günü İstanbul’a geleceği bildirildi. Töre’nin, İstanbul’un ardından Antalya’ya geçip Kara Kartal’ın ikinci yarı hazırlık kampına katılacağı belirtildi.
(Fanatik)
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