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Beşiktaş'ta gündem Volkan Babacan

Kaleci arayışlarına devam eden Beşiktaş, Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan ile ilgileniyor.

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Kara Kartal, Fabricio’nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olmasının ardından yeni kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda; David Ospina ve Harun Tekin’le temas halinde bulunan Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan’ı aldığı ortaya çıktı. 

Kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki file bekçisi için temaslara başlayan yönetimin, Başakşehir’le bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Güneş yeşil ışık yaktı Başakşehir’de 4 sezondur görev yapan Babacan, uzun yıllardır A Milli Takım’ın da kalesini başarıyla koruyor. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş’in, tecrübeli file bekçisinin transferine yeşil ışık yaktığı bildirildi.

(Fanatik)

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