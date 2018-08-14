Beşiktaş'ta hedef yeniden Mitroglou

Beşiktaş forvet transferine odaklandı... Akhisar ile oynanan maçı 2-1 kazanan Siyah- Beyazlılar bu galibiyete rağmen takıma iyi bir golcü kazandırmak için kolları sıvadı. Beşiktaş Yönetimi birçok golcüyü listesine almasına karşın Marsilya'da forma giyen Mitroglou'yu fiyatının uygunluğu nedeniyle listenin en başına aldı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Daha önce de birkaç kez Beşiktaş'ın gündemine gelen 30 yaşındaki Yunanlı futbolcu o dönemde transfer edilememişti. Beşiktaş bu arada Love ve Negredo'dan biriyle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 13 GOL ATTI

Marsilya'da geçtiğimiz sezon 30 resmi maçta forma giyen Mitroglou bu maçların 17'sinde ilk 11'de yer alırken fileleri 13 kez havalandırdı. Ancak Yunan golcü Benfica'daki performansından uzak kaldı.

PAZARLIK MASASINA OTURULACAK

Kulübüyle sözleşmesi 3 yıl sonra bitecek olan Mitroglou'nun kiralanması için görüşmeler yapacak olan Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in golcü Marsilya ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.

(Sabah)