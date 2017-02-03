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Rhodolfo ve Aras'la yollar ayrılacak!

Beşiktaş yönetimi, Güneş'in daha önce de istemediğini belirttiği Aras Özbiliz ve Rhodolfo için kolları sıvadı.

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İki oyuncu için transfer döneminin devam ettiği Brezilya, Rusya, Çin ve Japonya gibi ligler gözlenmeye başlandı.

Süper Lig takımlarını reddeden Rhodolfo'nun ülkesine, Aras'ın Rusya'ya kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fotomaç

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