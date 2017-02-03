Rhodolfo ve Aras'la yollar ayrılacak!
Beşiktaş yönetimi, Güneş'in daha önce de istemediğini belirttiği Aras Özbiliz ve Rhodolfo için kolları sıvadı.
İki oyuncu için transfer döneminin devam ettiği Brezilya, Rusya, Çin ve Japonya gibi ligler gözlenmeye başlandı.
Süper Lig takımlarını reddeden Rhodolfo'nun ülkesine, Aras'ın Rusya'ya kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fotomaç
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.