Beşiktaş'ta Jeremain Lens fiyaskosu

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 17 asist, 4 golle göz kamaştıran performans sergileyen Jeremain Lens, Beşiktaş formasıyla adeta tel tel dökülüyor. Bayern Münih maçında David Alaba karşısında son derece etkisiz kalan, adeta ayakta durmakta zorlanan Hollandalı futbolcu, kötü vuruşları ve isabet kaydetmeyen pasları ile saç-baş yoldurdu.

Süper Lig'de 17 maçta sadece 1 golü bulunan Lens, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol, 4 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 1 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, sezon başında 1.5 milyon euro ödenerek Sunderland'den kiralanmıştı. Sezon başı yapılan anlaşma gereği 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini mecburen alan Beşiktaş, İngiliz kulübüne 4.1 milyon euro ödeyecek. Böylece toplam bonservis ücreti 5.6 milyon euro olacak.

Lens 5 yılda ise 8.3 milyon euro garanti ücret alacak. Hepsi alt alta konduğunda Hollandalı yıldızın için kasadan tam 16.7 milyon euro (78 milyon lira) çıkacak.