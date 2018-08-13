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Beşiktaş'ta LASK Linz maçı hazırlıkları başladı

Siyah-beyazlılar, Avusturya ekibiyle deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak LASK Linz rövanş maçına çevrildi.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanla bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, Akhisarspor karşısında görev alan oyuncular yenilenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise istasyon koşuları sonrası ayak tenisi oynadı. Siyah-beyazlılar, ikinci bölümde dar alan oyun ve kontrol pas çalışması yaptı. Beşiktaş'ın antrenmanı, yarım sahadaki çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı

Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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