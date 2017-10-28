Beşiktaş'ta Lens ve Gary Medel'den Şenol Güneş'e tepki

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından flaş bir iddia gündeme geldi.

NTV Spor muhabiri Övünç Özdem'in iddiasına göre, Beşiktaş'ta karşılaşmanın son bölümlerinde ısınan isimlerden Jeremain Lens, teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyuna girmek için çağırıldı. Ancak Lens, oyuna girmek istemediğini belirtti. Daha sonra ise Gary Medel, oyuna girmek için çağırıldı. Fakat Medel de Şenol Güneş'e oyuna girmek istemediğini söyledi.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Gary Medel'in oyuna girmek istememesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş, Necip Uysal'ı sahaya sürdü.