Beşiktaş'ta Marcelo kalıyor Mitrovic kiralık olarak gidiyor
Stoper transferinde ne Marcelo’yu gönderen ne de kadroya takviye yapabilen Beşiktaş Yönetimi, Lyon ile yürütülen görüşmeleri dondurmayı planlıyor.
Stoper transferinde ne Marcelo’yu gönderen ne de kadroya takviye yapabilen Beşiktaş Yönetimi, Lyon ile yürütülen görüşmeleri dondurmayı planlıyor.
Fransız kulübünden bonus istemeyen ve sadece garanti para talep eden siyah-beyazlılar bir süre daha Lyon’u bekleyecek. Teklifte bir değişikliğin olmaması halinde ise yönetim, Marcelo’yu satış listesinden çıkaracak.
Lyon’un, Mangala hamlesini de yakından takip eden siyah-beyazlı kulübün alternatif planı da belli oldu. Marcelo’yu kadrosunda tutacak olan Kartal, savunmaya tek bir stoper alacak. Milan’dan Gustavo Gomez’i kiralamak isteyen siyah-beyazlı kulüp, Mitrovic’in ise kiralık gitmesi halinde prensip anlaşmasına vardığı Titi’ye imza attıracak. Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Brezilyalı stoper bedelsiz transfer edilebilecek. (Skorer)
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