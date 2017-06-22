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Beşiktaş'ta Marcelo kalıyor Mitrovic kiralık olarak gidiyor

Stoper transferinde ne Marcelo’yu gönderen ne de kadroya takviye yapabilen Beşiktaş Yönetimi, Lyon ile yürütülen görüşmeleri dondurmayı planlıyor.

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Stoper transferinde ne Marcelo’yu gönderen ne de kadroya takviye yapabilen Beşiktaş Yönetimi, Lyon ile yürütülen görüşmeleri dondurmayı planlıyor.

Fransız kulübünden bonus istemeyen ve sadece garanti para talep eden siyah-beyazlılar bir süre daha Lyon’u bekleyecek. Teklifte bir değişikliğin olmaması halinde ise yönetim, Marcelo’yu satış listesinden çıkaracak.

Lyon’un, Mangala hamlesini de yakından takip eden siyah-beyazlı kulübün alternatif planı da belli oldu.  Marcelo’yu kadrosunda tutacak olan Kartal, savunmaya tek bir stoper alacak. Milan’dan Gustavo Gomez’i kiralamak isteyen siyah-beyazlı kulüp, Mitrovic’in ise kiralık gitmesi halinde prensip anlaşmasına vardığı Titi’ye imza attıracak. Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Brezilyalı stoper bedelsiz transfer edilebilecek. (Skorer)

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