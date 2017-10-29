Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Monaco maçı hazırlıkları ara vermeden başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında 1 Kasım Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.     

Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncuların salonda yenileme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcuların ısınma ve açma germe çalışmalarıyla antrenmana başladığı belirtildi.     

Beşiktaşlı futbolcuların istasyon koşuları, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alanda yaptığı kontrollü pas çalışmalarının ardından minik kale maç yaptığı ve şut idmanıyla günü tamamladığı bildirildi.     

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular antrenman öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak poz verdi.     

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA