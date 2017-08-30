Beşiktaş'ta Negredo'dan artık patlama bekleniyor

Alvaro Negredo Beşiktaş taraftarının bu sezon çok şeyler beklediği isimlerden. Demba Ba, Mario Gomez ve Aboubakar gibi taraftarın gönlünde yer eden golcülerin ardından geldi. Bu anlamda işi biraz zor. Çünkü kendinden önceki forvetler “kalıcı izler” bıraktı. Valencia’dan gelen ve bonservis ücreti olarak 2,5 milyon euro ödenen Negredo’nun yıllık ücreti ise 4 milyon 350 bin euro. Takımın en çok kazananı. Şu ana kadar son bölümlerde süre aldı, istekli, hırslıydı ama tabelaya etki edecek bir oyun ortaya koyamadı.

Sorumluluk alacak

Şimdilik Cenk Tosun’u 1 numaralı forvet olarak gören teknik direktör Şenol Güneş, bir an önce Negredo’nun takıma alışmasını ve skor üretmesini istiyor. Kaldı ki oyuncunun psikolojik anlamda rahatlaması için bir gole ihtiyacı olduğu düşüncesi var. Millî arada özel maçlarla adaptasyon sürecinin hızlandırılması planlanan Negredo, eylül ve ekim aylarındaki yoğun maratonda daha fazla şans bulacak, süresi artacak. Teknik ekibin beklentisi, daha fazla sorumluluk alıp maç kazandırması yönünde.

Sabırsızlanıyorum

Vodafone Park’ta taraftarla ilk defa Bursaspor maçında buluşan Alvaro Negredo atmosferin inanılmaz olduğunu söyledi. Bu sezon henüz ağları havalandıramayan İspanyol forvet, bir an önce taraftara gol hediye etmek istediğini belirtiyor.

(Türkiye)