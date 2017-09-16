Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup düz koşu yaptı
Beşiktaş, Süper Lig'de 18 Eylül Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'de 18 Eylül Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından duran top ve dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup'un sahada koşu yaptığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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