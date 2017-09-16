Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup düz koşu yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'de 18 Eylül Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş, Süper Lig'de 18 Eylül Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
 
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından duran top ve dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
 
Antrenmanın taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
 
Tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup'un sahada koşu yaptığı aktarıldı.
 
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
‘Emniyet Mehter Takımı’ Taksim Meydanı’nda konser verdi

‘Emniyet Mehter Takımı’ Taksim Meydanı’nda konser verdi

Satürn keşif aracı Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

Satürn keşif aracı Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA