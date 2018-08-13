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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındı

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 16 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Fikret Orman başkanlığında bugün toplanan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu tarafından, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır.

Karar uyarınca, Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül 2018 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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