Beşiktaş'ta Pepe'nin oynayacak duruma gelmesi yüzleri güldürüyor

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından gerçekleşen antrenmana milli takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavileri süren Oğuzhan Özyakup ile Negredo katılmadı.

Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir maçında sağ kalça adelesinden sakatlanan ve A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Oğuzhan Özyakup'un tedavisi sürüyor. Alanya maçına yetiştirilmeye çalışan genç yıldızın yanısıra sağ elmacık kemiğinden ameliyat olan Alvaro Negredo da önümüzdeki hafta başından itibaren özel bir maskeyle antrenmanlara başlayacak.

Aytemiz Alanyaspor'a karşı üç cezalı yıldızı Adriano, Medel ve Quaresma'dan yoksun çıkacak Beşiktaş'ta izin alarak ülkesine giden Pepe'nin oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, zirve ile puan farkının daha fazla açılmaması adına kalan 8 maçta 24 puan hedefliyor. Deneyimli teknik adam, futbolcularını ligin kalan bölümüne "Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Rakiplerin de birbiriyle maçları var. Fire vermezsek şampiyon olabiliriz" sözleriyle motive etmeye çalışıyor.

(Beinsports)