Beşiktaş'ta sağ beke Najar, kanada Chadli geliyor
TRANSFERDE şu ana kadar daha çok oyuncu satan Beşiktaş, artık yavaş yavaş taraftarların beklediği hamleleri yapmak için düğmeye basıyor.
- StarSpor
Siyah-Beyazlı yönetimin sol kanat için düşündüğü ismin Premier Lig ekibi West Bromwich Albion’da forma giyen, Belçikalı oyuncu Nacer Chadli olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın sağ bek için listeye aldıkları son ismin ise Anderlecht’te forma giyen Andy Najar olduğu belirtildi. Sağ kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki Honduraslu oyuncu için Anderlecht’in iyi bir teklif beklediği kaydedildi. Ancak Beşiktaş yüksek bonservis bedeli ödeme yerine kiralamak istiyor.
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