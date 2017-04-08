Beşiktaş, İletişim Direktörü Rıdvan Akar ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u nefes kesen bir maç sonucu 4-3 yenmesinin ardından Beşiktaş İletişim Sorumlusu Rıdvan Akar, galibiyeti Twitter'dan kutladı.

Akar, maçın hemen ardından ''Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz...'' tweetini paylaştı. Kısa sürede paylaşılan bu tweet, Trabzonspor taraftarlarını oldukça kızdırdı.

Beşiktaş bu olayın ardından, Rıdvan Akar'ın görevine son verildiğini açıkladı.

ÖZÜR MESAJI GELDİ

Spor yorumcusu Erman Toroğlu da Rıdvan Akar'a oldukça sert tepki gösterdi. Sosyal medyada da Akar'a gelen tepkiler artınca Beşiktaş İletişim Sorumlusu Akar'dan ikinci bir mesaj geldi.

Rıdvan Akar, gelen tepkiler üzerine özür dilerken "Yeni stat" deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlarda ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim" mesajını gönderdi.

BEŞİKTAŞ GÖREVİNE SON VERDİ

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Akar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır. Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.