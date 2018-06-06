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Beşiktaş'ta son karar İlhan Mansız

Yusuf Şimşek ile anlaşamayan Beşiktaş yönetimi, İlhan Mansız'da karar kıldı.

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Beşiktaş'ta yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş bir yardımcı antrenörle çalışmayı kabul ederken, daha önceden anlaşma sağlanan Yusuf Şimşek konusunda takımdaki gurbetçi ve yabancı futbolcuların çokluğu nedeniyle yönetim geri adım atmıştı. Beşiktaş yönetiminin gündemine gelen diğer isim İlhan Mansız'a başkan Fikret Orman da sıcak bakıyor. Son kararı verecek olan Şenol Güneş de İlhan Mansız'a sıcak bakarken, siyah beyazlı yönetimde diğer tarafta Yusuf Şimşek'in daha doğru bir isim olduğunu düşünenler de var.

İlhan Mansız ve Yusuf Şimşek hakında yönetimdeki farklı fikirlere rağmen son kararı verecek olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İlhan Mansız ismine daha sıcak baktığı öğrenildi.

(Futbol Arena)

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