Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Hırvat stoper Mitrovic'le 3+1 yıllığına anlaştı

Beşiktaş, HNK Rijeka'nın 23 yaşındaki Hırvat stoperi Matej Mitrovic'le 3+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş, aradığı stoperi Hırvatistan Ligi’nde buldu. Siyah-Beyazlı yönetim, HNK Rijeka’da forma giyen stoper Matej Mitrovic ile 3+1 yıllığına prensipte el sıkıştı.
 
Cibalia’da başlayan kariyerinin ardından Rijeka’ya geçen 23 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı’nda da görev yaptı.
 
Oynadığı oyun stiliyle agresif bir tavır sergilemeyen Mitrovic’in, fazla kart görmemesi de avantaj. Bir dönem Siyah- Beyazlılar’ın teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic, o dönemde Mitrovic’i istemiş, fakat alamamıştı. West Ham’ın hocası Bilic, bu kez başkan Fikret Orman’ı arayarak, Mitrovic’i tekrar düşünmelerini istedi ve bu transferin tekrar gündeme gelmesini sağlayan isim oldu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte saldırganın yeni fotoğrafı

İşte saldırganın yeni fotoğrafı

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar buzları kırarak balık avladı

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar buzları kırarak balık avladı

İşte Süper Lig'de en çok kazanan hakemler

İşte Süper Lig'de en çok kazanan hakemler

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA