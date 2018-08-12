Beşiktaş'ta Süleyman Seba yarın anılacak
Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 4. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.
Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 4. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak. Anma töreni, Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında saat 11.00'de başlayacak.
Beşiktaş Kulübü, anma törenine katılmak isteyenler için Vodafone Park'taki kulüp binasının önünden saat 10.30'da servis kaldıracak.
Siyah-beyazlı kulübün 1984-2000 yıllarında kesintisiz başkanlığını yapan Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014'te yaşamını yitirmişti.
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