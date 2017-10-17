Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Devler Ligi'nde sadece 10 dakika forma giymişti

Süper Lig'de art arda başarısız sonuçlar alarak lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta bazı futbolcuların geleceği tartışılırken, takımda tecrübeli futbolcu Tolgay Arslan’ın devre arasında siyah beyazlı kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi.

TOLGAY SÜREKLİ FORMA GİYEBİLECEĞİ BİR TAKIM İSTİYOR

İlk 11 istikrarı yakalayamayan ve genelde yedek kulübesinde oturan Tolgay Arslan’ın düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtilirken, 27 yaşındaki oyuncunun menajerinin şimdiden bazı Serie A, La Liga ve Bundes Liga ekipleriyle görüşmeye başladığı öğrenildi.

TOLGAY ÇOK GERGİN

Fenerbahce derbisinde Ryan Babel'le yaşadığı tartışmayla şaşkınlık yaratan Tolgay'ın düzenli olarak forma giyemediği için moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenilirken tecrübeli orta sahanın Gençlerbirliği maçında da takım arkadaşlarıyla gerginlik yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

NE GOL ATABİLDİ NE DE ASİST!

Bu sezon Süper Lig'de 4 maçta ilk 11 çıkan Tolgay, Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece 10 dakika oynayabildi. Toplamda 10 maçta görev alan tecrübeli orta saha henüz gol ya da asist yapamadı.

Bilindiği üzere Tolgay Arslan Beşiktaş’la olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı.