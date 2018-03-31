Beşiktaş'ta Talisca sakatlık geçirdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş'ta, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, sakatlık geçirdi.

Maçın ilk yarısında ceza sahası dışında yaptığı harika vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Talisca, mücadelenin 85. dakikasında sakatlandı. Sahayı sedyeyle terk eden Brezilyalı oyuncunun yerine Vagner Love oyuna dahil oldu.