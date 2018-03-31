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Beşiktaş'ta Talisca sakatlık geçirdi

Beşiktaş'ı Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Talisca geçirdiği sakatlık sonrası sedye ile oyundan alındı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş'ta, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, sakatlık geçirdi. 

Maçın ilk yarısında ceza sahası dışında yaptığı harika vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Talisca, mücadelenin 85. dakikasında sakatlandı. Sahayı sedyeyle terk eden Brezilyalı oyuncunun yerine Vagner Love oyuna dahil oldu. 

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