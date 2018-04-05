Beşiktaş'ta Talisca'nın alternatifi Bernard

Anderson Talisca'nın bonservisini Benfica'dan alıp daha sonra iyi paraya satılması planlanan Beşiktaş'ta, yeni bir Brezilyalı, Kartal olmak üzere...

Çıkan haberlerde, siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi bitecek olan Bernard Duarte'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. Aslında Talisca satılmasa bile bu oyuncuyu transfer edecek olan Beşiktaş'ın, yıldız oyuncu ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Sağ ayağını kullanmasına karşın esas bölgesi sol kanat olan ve rahatlıkla 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Bernard, Talisca'ya göre daha çabuk, daha hareketli ve kanat organizasyonlarında oldukça etkili.

GÜNEŞ DE ONAYI VERDİ

Siyah-Beyazlı kurmayların yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 sezonluk anlaşma yapmak istediği Bernard, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede Bernard'ın iyi bir transfer olacağını ve önemli katkı sağlayacağını söylediği belirtildi. Güneş'in de onayından sonra transfer görüşmelerini hızlandıran Siyah-Beyazlı yöneticilerin kısa süre içinde 26 yaşındaki yıldıza imza attırması bekleniyor.

25 MİLYON EURO'YA ALINDI

Shakhtar Donetsk'in 2013-14 sezonunda 25 milyon Euro gibi rakama Atlético-MG'den transfer ettiği Bernard, daha öne yaptığı açıklamada bu sezon Ukrayna ekibi ile sözleşme uzatmayacağını belirtti. Transfermarkt verilerine göre şu anda piyasa değeri 16 milyon Euro görünen Brezilyalı'nın transfer edilmesi halinde Siyah-Beyazlı yönetim yine büyük bir başarıya imza atmış olacak.

(HT)