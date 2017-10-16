Beşiktaş'ta 'Tamer Tuna' aranıyor!
Son iki yıldaki şampiyonluklarda takıma büyük katkı sağlayan Tamer Tuna, Beşiktaş'ta aranan isim oldu...
Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan form düşüşü ve oyuncular arasındaki sıkıntılarda, Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna'nın ayrılmasının da rol oynadığı belirtiliyor...
Son iki yıldaki şampiyonluklarda takıma büyük katkı sağlayan Tuna, Göztepe'den teknik direktörlük teklifi alınca izin isteyip, ayrılmıştı.
En önemli yardımcısı giden Güneş'in tek başına kaldığı, Tamer Tuna'nın eksikliğinin hissedildiği konuşuluyor. (Sabah)
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