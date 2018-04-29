Beşiktaş'ta Tosic kırmızı kart gördü Pepe sakatlandı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş'ta beklenmedik sakatlandık yaşandı.

Beşiktaş'ın golcü ismi Negredo ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Bir süre oyuna devam eden İspanyol golcü tedavi için kenara geldi. Oyuna devam edemeyen Negredo'nun yerine 35. dakikada Lens dahil oldu.

Pepe de sakatlandı

Siyah-Beyazlı takımda 61. dakikada ise Portekizli yıldız Pepe sakatlanarak kenera geldi. Güneş, oyuna Vida'yı dahil etti.

Tosic'e kırmızı kart

Mücadelenin 65. dakikasında ceza sahası içinde Gomis'i düşüren ve penaltıya sebebiyet veren Tosic hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı futbolcular tepki gösterirken karar değişmedi. Öte yandan Gomis penaltı vuruşundan yararlanamadı.