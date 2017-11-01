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Beşiktaş'ta Tosic, Tolgay ve Atiba sakatlandı

Monaco maçında Beşiktaş, Dusko Tosic ile Tolgay Arslan'ın sakatlanmasıyla sarsıldı. Atiba da son bölümde yaşadığı sakatlık sonrası çıkmak zorunda kaldı.

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Şampiyonlar Ligi'ndeMonaco ile karşılaşan Beşiktaş'ta üç sakatlık şoku yaşandı. Maçın 66. dakikasında Dusko Tosic sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Kara Kartal 74. dakikada ise bir sakatlık şokuyla daha sarsıldı. Kendini yere bırakan Tolgay Arslan, sekerek oyundan çıktı. 82. dakikada ise Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson da sakatlanarak yerine Anderson Talisca girdi.

Tosic yerine Gary medel oyuna dahil olurken, Tolgay Arslan yerine de Mitrovic girdi. İki oyuncunun durumu MR sonuçlarından sonra belli olacak.

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