Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı

Son iki yılın şampiyon kadrosuna Medel, Negredo ve Lens gibi kaliteli takviyeler yapan Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Hafta içinde Brezilya'ya giden Başkan Fikret Orman'ın 6 mevkiye oyuncu baktığı belirtildi. Beşiktaş'ın transfer düşündüğü mevkiler şöyle:

1- Gönül'e alternatif

Şenol Güneş, uzun süreli sakatlıktan yeni çıkan Gönül'ün yokluğunda Medel, Adriano ve Necip gibi isimleri kullandı. Ancak Gönül dışında gerçek bir sağ beke sahip değil… Hem bu oyuncuya alternatif oluşturmak hem de rekabeti artırmak için sağ beke transfer düşünülüyor.

2- Q7'nin gidişine önlem

Quaresma'ya geçen sezon Çin'den teklif gelmiş; Portekizli oyuncu, Dünya Kupası için 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtmişti.. Q7'nin gelecek sezon takımdan ayrılma ihtimali sağ açık için de Beşiktaş'ı arayışlara itti…

3- Talisca olmazsa yeni 10!

Yönetim Talisca'nın tapusunu almak istiyor… Ama yıldız futbolcunun bonservisi 20 milyon Euro… Benfica ciddi bir indirime gitmezse, 10 numara transferi zaruri hale gelecek. Bu nedenle Beşiktaş'ın listesinde 10 numara da var.

4- Ön liberoya gençlik aşısı

Beşiktaş'ın yakaladığı başarıda Atiba ve Oğuzhan'ın orta sahadaki performansları son derece belirleyici. Ancak Atiba'nın gelecek sezon 35'ine girecek olması ve Oğuzhan'ın transfer olasılığı ön liberoya takviyeyi şart kılıyor.

5- Sol beke de takviye

Adriano'nun da Çin'e satılma durumu var. Bu nedenle Caner'le rekabete girebilecek bir sol bekin transferi planlanıyor.

6- Tosun'un yerine forvet

Avrupa devlerinin radarına giren Cenk Tosun'u yüksek bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmayı planlayan yönetim, forvete de alternatif bir isim düşünüyor.

CENK'İN FİYATI 25 MİLYON EURO

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Oğuzhan ve Cenk'in transferleri hakkında konuştu. Orman, "Bu iki oyuncumuz İspanya'da, Almanya'da oynasa piyasa değerleri 50 milyon Euro olurdu. Türkiye pazarlama ve marketing konusunda eksik. Oyuncular hak ettiği değerleri bulamıyor. Ama bunu zamanla aşacağız. Yeni yayıncı kuruluş, Süper Lig'in başka ülkelere ulaşmasını da sağladı. Bizim de Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel bir vitrinimiz var. Herkesin gözü Beşiktaş'ın üzerinde... Bundan dolayı, oyuncularımız için 10-15'e değil, 25 milyon Euro'dan aşağı bir teklife ciddi bakmayız" dedi.

Sabah