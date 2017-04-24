Beşiktaş'ta UEFA gerçeği; 'Kur'a takıldı

UEFA'nın, 2016/2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, Beşiktaş hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulamasının süreceği bildirmesi kafaları karıştırmış, siyah-beyazlıların nerede eksik kaldığı konuşulur olmuştu. Ancak bunun sadece yüzde 2'lik bir sapmadan kaynaklandığı, bunun da kur farkından oluştuğu ifade edildi.

UEFA ile yapılan anlaşmaya göre, Beşiktaş geçen sezon içerisinde gelirinin yüzde 60'ını personel harcaması için kullanabilecekti. Ancak dövizle ödemelerin fazla olması ve ülkedeki dalgalı kur nedeniyle bu harcama yüzde 62'ye çıktı. Siyah-beyazlılar zaten bu yılki bilançoda kara geçtiğini açıklamıştı.

Kulübün mali işlerden sorumlu yöneticisi Berk Hacıgüzeller, UEFA'nın bu açıklamasıyla olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Zaten yüzde 62 değil de yüzde 60 olsaydı bile aynı anlaşma devam edecekti. Sadece bazı kısıtlamalar kalacaktı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon elde edilen bonservis bedelinin tamamını kullanmayarak bir miktar artıran Beşiktaş Yönetimi, bu paranın yeni transferlerde kullanma talebinde bulundu. Ancak UEFA, bu paranın borçların azaltılması için kullanılması gerektiğini dile getirerek olumsuz yanıt verdi.