Beşiktaş'ta 'yaş' sıkıntısı!

Beşiktaş çözüm alınmazsa büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak. Siyah-Beyazlılar son yıllarda yaptığı flaş transferlerle takımın yaş ortalamasını artırdı. Öyle ki Beşiktaş'ın kadrosunda yaşı 30'un üzerinde 13 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncularla yapılan sözleşmeler bitiğinde durum yaş açısından daha vahim olacak.

QUARESMA 37 YAŞINDA OLACAK

Bu oyuncular sözleşmeleri bittiğinde futbol için ileri bir yaşta olacak. Örneğin Quaresma 37, Vagner Love, Pepe ve Tolga 36, Lens, Atiba, Gökhan Gönül 35, Negredo ve Tosic 34 yaşında olacak.

EN GENCİ 32 YAŞLA CANER OLACAK

Bu oyuncuların dışında Ryan Babel ve Medel sözleşmeleri sona erdiğinde 33 yaşında olacak. Caner Erkin bile kontratı bittiğinde 32 yaşına girmiş olacak.

YA SATACAK...

Beşiktaş Yönetimi bu tehlike karşısında elindeki bu oyuncuları ya zarar edip satacak ya da takımda tutacak.

KRİZ KAPIDA

Bu oyuncuların kadroda tutulması durumunda ise takımın yaşlanmasına seyirci kalınacak. Bu nedenle Beşiktaş'ı çok büyük bir tehlike bekliyor.

(Takvim)